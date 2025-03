Amica.it - Flash haircare: come riparare i capelli in pochi minuti

La riparazionenon è mai stata così facile. Anche a casa. Grazie alle nuove formuledi ultima generazione che agiscono nel giro dio addirittura secondi. Tutto merito della Skinification che, toccando anche questo settore, ha reso ancora più potenti i prodotti fortificanti per igrazie a ingredienti “rubati” alla skincarel’acido ialuronico ma non solo. Dai balsami alle maschere, passando per sieri e scrub, i nuovi prodotti perriparati sono il perfetto rimedio SOS quando la chioma appare fragile, opaca, crespa e le lunghezze sono spezzate, con doppie punte fin troppo visibili.Riparazioneincon le maschere effettoTra i prodotti che agiscono più velocemente ci sono sicuramente i balsami e le maschere.