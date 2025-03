Lanazione.it - Firenze, Chiesa valdese in lutto: addio a Silvia Sonelli

, 2 marzo 2025 – "Anche se sapessi che domani il mondo andrà in pezzi, pianterei comunque il mio melo". Viene in mente questa famosa frase di Martin Lutero pensando a, scomparsa a soli 59 anni dopo una malattia molto aggressiva durata poco meno di un anno. Una scomparsa annunciata da Francesco Marfé, pastore delladidella quale lei faceva parte. Consapevole del male incurabile e del poco tempo che le restava,ha lottato con coraggio e determinazione continuando a lavorare ai suoi scritti giuridici, ai suoi progetti, riuscendo anche a pubblicare un racconto, "Essere sacro" (Book Sprint Edizioni): una storia ambientata principalmente asul tema del transfert, del perdono e dell'accettazione. Una determinazione che l'ha accompagnata per tutta la vita: ha conseguito il dottorato di ricerca all'Istituto universitario europeo ed era docente di diritto comparato all'Università di Modena e Reggio Emilia.