Lanazione.it - Firenze, al Teatro Reims si ride con ‘La strana coppia’

, 2 marzo 2025 – Lacoppia in scena alfino al 9 marzo. Il classico di Neil Simon torna in scena con la sua irresistibile comicità. La difficile convivenza tra Oscar, trasandato viveur, e Felix, maniaco della pulizia, crea una serie di situazioni esilaranti che mettono alla prova la pazienza di entrambi, sotto gli occhi attoniti degli amici e delle vicine di casa. Lo spettacolo va in scena domenica 2 marzo alle ore 17, venerdì 7 marzo alle ore 21, sabato 8 marzo sempre alle ore 21 mentre domenica 9 marzo alle ore 17. LaCoppia, per la regia di Antonio Susini, vede in scena la Compagnia NCP Città die un cast d’eccezione composto da Leonardo Cammunci, Cino Cini, Fabio Micheli, Lara Panieri, Sara Scarselli, Gabriele Scollo e Stefano Secci. Uno spettacolo in cui c’è da divertirsi, basta guardare all’esilarante trama.