Lanazione.it - Fiorenzani: "Sviluppo atteso da cinquanta anni"

La lunga storia di Ampugnano l’ho vissuta fin dal consiglio provinciale (1970) e poi da quello comunale. Nei due consessi è sempre prevalsa larga maggioranza trasversale favorevole allodell’aeroscalo, a motivo delle difficoltà nei collegamenti viari e ferroviari. In oltre, ho visto un flusso ingente di pubbliche risorse - soprattutto dagli utili di bilancio Mps spettanti agli enti locali - investite per dotare Ampugnano di costose strutture e apparecchiature tecniche necessarie alla sicurezza di decollo e atterraggio, cioè per l’assistenza al volo. L’erogazione alla città e al territorio, pure per l’aereoporto, l’ha continuata, dal 2001 al 2020, la Fondazione Mps con 1.684.040.065 di euro. La catastrofica acquisizione di Antonveneta ha poi seccato il ricco flusso.