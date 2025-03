Terzotemponapoli.com - Fiorentina, in Grecia probabile il ritorno di Kean

Lasarà il prossimo avversario in campionato del Napoli. La Viola giocherà al Maradona Domenica prossima. Per il Napoli ormai esisterà un solo risultato, la vittoria. Dal suo canto, la formazione di Palladino ha ancora residue speranze di agganciare il treno dell’Europa che conta e vorrà fare la sua partita ai piedi del Vesuvio. Tuttavia, prima della trasferta in casa del Napoli, dovranno volare inper affrontare gli impegni europei. Qualche buona notizia dall’infermeria tuttavia sembra arrivare per i toscani. In particolare ilin piena salute difa felice l’allenatore, i calciatori, ma anche tutti i tifosi del calcio, non solo della, previsti recuperi per la Conference LeagueLa Nazione fa il punto sui recuperi in vista della trasferta di giovedì di Conference League ad Atene contro il Panathinaikos.