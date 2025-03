Bergamonews.it - “Fidel, un ribelle nato”; al Donizetti il ritratto del professor Zanatta al ‘Lider Maximo’

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Un re a tutti gli effetti, “Un”, si sintetizza così l’ultimodella seconda edizione delle ‘Lezioni di storia‘ al Teatrodi Bergamo, in un ciclo dedicato ai ‘ribelli’, in particolar modo aCastro, figura inscindibile della storia cubana e molto controversa, come raccontato dalle parole dele Loris, protagonista nella mattinata di sabato 1 marzo con la sua analisi, in chiusura ad una rassegna che ha visto un grandissimo interesse e trasporto da parte del pubblico gremito per l’occasione., insegnante di Storia e Istituzioni dell’America Latina all’Università di Bologna ed editorialista di alcuni quotidiani argentini, ha analizzato gli aspetti cardine che hanno portato attraverso cinque tappe fondamentali in grado di inquadrare al meglio il pensiero di un uomo che ha fatto della religione un vero e proprio pilastro fondante della sua politica.