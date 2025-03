Lanazione.it - Fiamme in appartamento in centro a Firenze: vigili del fuoco in azione

, 2 marzo 2025 – Momenti di paura in pienodove, per cause in via di accertamento, un incendio è divampato all’interno di un. Intorno alle 13 di oggi, 2 marzo, è scattata la chiamata aidelche sono prontamente intervenuti dalla sede centrale e dal distaccamento Fi-Ovest. Lehanno interessato un, non abitato, al terzo piano di un condominio in Borgo San Lorenzo. I pompieri hanno spento le: sul posto 2 squadre, un'autoscala, il carro aria e un'autobotte e il funzionario. Presente anche la polizia municipale e il personale sanitario del 118, ma nessuno fortunatamente ha necessitato del loro intervento. La strada, vicinissima al Duomo, è stata in parte interrotta al passaggio per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento dell’incendio.