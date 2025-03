Amica.it - Ferragamo ci porta negli anni ’20: il video della sfilata A/I 2025-2026

Per la collezione co-ed A/Iha tratto ispirazione dal mondodanza e degli artisti del Tanztheater tedesco degli20.Il direttore creativo Maximilian Davis ha alternato in passerella silhouette sartoriali e forme morbide, rigore e estro. Tra frange, trasparenze, applicazioni floreali, pellicce, piume e pizzi. “GliVenti sono stati un momento di libertà, di persone emancipate che creavano spazi per sé stesse” ha detto Davis per spiegare il punto di partenza.Il rosso è il fil rouge, anche in passerella: un tappeto di petali di rose. Sugli abiti vira verso sfumature profonde come il prugna, in dialogo con una palette di neri, grigi e bianchi. Per gli accessori, la borsa Hug si sdoppia e diventa un marsupio da allacciare in vita, mentre la scarpa d’archivio firmata Salvatoreviene ripensata: la punta si allunga e si sfila.