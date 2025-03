Ilrestodelcarlino.it - Fermignanese domata, Villa s’impone. Vismara, Lunano e Tavullia pareggiano

san martino 2SAN MARTINO: Bulzinetti, Fabbri, Bonci, Pasini, Cecchini, Tartaglia (30’ st Balleroni), Bartolucci, Tatò Fed., Mancini (43’ st Tatò Fre.), Paoli, Bartomioli. All. Pompei. FERMIGANNESE: Marcantognini, Santi (35’ st Ragni, Labate (44’ st Patarchi), Giovanelli Fraternali (35’ st Surano), Fraternali An., Mariotti, Cantucci (24’ st Izzo), Lucciarini, Fraternali Lu., Garota (9’ st Patrignani), Saidykhan. All. Pazzaglia. Arbitro: Malascorta di Jesi. Reti: 19’ st e 42’ st Mancini, 48’ st Fraternali Lu. Note: Espulso mister Pazzaglia Grande prova delche batte la capolistaalla fine di una partita vivace, tirata e combattuta da entrambe le compagini. Primo tempo con gli ospiti che pressano fin da subito ma sono abili i centrocampisti e difensori rossoverdi a rintuzzare qualsiasi azione.