Lanazione.it - Fere all’assalto della Torres. Per vincere . Rossoverdi con un centrocampo “inedito“

e non scavare una sorta di canyon. Le, con una causa di squalifiche e infortuni, devono battere laper tenere nel monitor la Virtus Entella che ha fatto il pieno a Pesaro. Le stesse motivazioni valgono per la squadra sarda che avrà al seguito oltre 500 tifosi. "Non è una partita decisiva – spiega Ignazio Abate – ma molto importante. Le squalifiche fanno parte del campionato. Non avremo calciatori con certe caratteristiche, ma altri che danno grandi garanzie. Forse cambieremo qualcosa nella struttura. Vallocchia e Aloi giocheranno. La squadra sta bene e spero che lo stadio ci trascini. Laha fatto più punti di tutti fuori casa, lavora insieme da due anni e l’anno scorso si è giocata il campionato con il Cesena. Ha struttura nelle retrovie e pressa alto.