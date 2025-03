Oasport.it - Federico Cinà vince il suo secondo titolo da professionista a Sharm El Sheikh

Un altro giocatore da considerare con grande attenzione. Il classe 2007,, si conferma un prospetto decisamente interessante. L’azzurro, dopo una lunga preparazione a Tirrenia, è andato a prendersi il successo nel torneo da 15.000 $ aEl Sheik, regolando col punteggio di 7-6 (3) 7-6 (3), sul cemento egiziano, l’americano Martin Damm (n.505 del mondo).Una partita nella quale si sono intravisti i miglioramenti in alcuni colpi focali del suo tennis, ovvero il servizio e il dritto., molto ben centrato dal lato sinistro, ha lavorato proprio per equilibrare il suo gioco e trovare soluzioni diverse per avviare un discorso di completamento. In quest’ottica va letta la gestione dei due tie-break del giovane giocatore nostrano.In entrambe le frazioni, infatti, il tutto si è deciso in pochi punti e nei cosiddetti pressure points il nostro portacolori ha dimostrato di avere qualcosa in più del suo avversario.