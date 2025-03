Ilgiornaleditalia.it - Federica Brignone vince il Super-G di Kvitfjell, terza Sofia Goggia

Battuta per 6 centesimi Lara Gut-Behrami(NORVEGIA) -il-G di, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La valdostana (1'30"11), 35^ vittoria in Coppa del Mondo, batte di soli sei centesimi Lara Gut-Behrami e guadagna altri 20 punti sul