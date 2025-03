Lettera43.it - Federica Brignone trionfa al SuperG di Kvitfjell

Due azzurre sul podio deldi, in Norvegia.è arrivata prima conquistando la sua ottava vittoria stagionale, davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami e alla connazionale Sofia Goggia. «È stato tostissimo e devo dire che oggi il mio punto di forza è stato attaccare dopo ogni errore. Perché ne ho fatte un po’ di tutti i colori, ma ho sempre reagito. Non ho sciato come volevo, ma nessuna ha fatto la gara perfetta», ha detto. «Ho avuto delle pessime sensazioni scendendo e ho fatto anche qualche spigolata. Quando all’arrivo ho visto la posizione in classifica, sono rimasta davvero sorpresa», le ha fatto eco Goggia.No one can stop her!repeats her victory inSuper G, claiming her 35th World Cup win and 8th of the season! Lara Gut-Behrami Sofia Goggia #fisalpine #Women #WinterSport pic.