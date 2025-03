Fanpage.it - Federica Brignone straordinaria, è una tigre in Super G a Kvitfjell: podio anche per Sofia Goggia

Leggi su Fanpage.it

imprendibiledove si impone in unG combattutissimo per pochi centesimi su Lara Gut-Behrami eche torna sul. Ora per lavaldostana il vantaggio in Coppa del Mondo aumenta ancora.