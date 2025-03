Romadailynews.it - Favola della domenica – La giraffa

C’era una volta unadi nome Norina che abitava nella savana africana. Faceva parte di una famiglia numerosa e, a differenza dei suoi parenti, era molto alta. Invece di misurare due metri, il suo collo ne misurava quattro.“Perché sei cresciuta così tanto?” le chiedevano le sorelle.“Non lo so. Forse per poter raggiungere la sommità degli alberi più elevati”.“Ascolta, Norina” le domandava un fratello dal manto macchiato “potresti abbassare i rami dell’acacia in modo che io possa mangiarne le foglie?”Norina aiutava volentieri chi ne aveva bisogno. Il lungo collo le permetteva di arrivare fino in cima alle acacie a ombrello che punteggiavano la savana.Un pomeriggio, scrutando l’orizzonte, vide avvicinarsi un grande polverone. “Stanno arrivando i leoni! Presto, tagliamo la corda!” gridò.