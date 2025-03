Noinotizie.it - Fasano: incidente, morto 41enne Furgone contro guardrail

L’mortale si è verificato all’alba. Strada statale 172-dir, in territorio di, nei pressi della zona industriale. Per cause da dettagliare unè finito fuorillo schiantandosiilal margine della carreggiata. Il conducente, 41 anni, di origine albanese e residente a, è deceduto sul colpo. L'articolo proviene da Noi Notizie..