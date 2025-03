Nerdpool.it - Farming Simulator VR arriva su Meta Quest

GIANTS Software ha lanciatoVR, il primo capitolo in realtà virtuale del celebre franchise, ora disponibile su. Il gioco offre un’esperienza immersiva di agricoltura virtuale, consentendo ai giocatori di coltivare campi, raccogliere ortaggi in serra e gestire macchinari agricoli reali di marchi come Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere e Kubota.Progettato appositamente per la VR, il titolo permette di interagire con attrezzi e macchinari in modo realistico: dalla guida dei trattori alla manutenzione delle attrezzature, fino al lavaggio a pressione per mantenerle in perfette condizioni. Boris Stefan, CSO & Head of Publishing di GIANTS Software, ha sottolineato come il gioco sia stato sviluppato da zero per sfruttare al massimo le potenzialità della realtà virtuale, offrendo attività coinvolgenti ma di breve durata, in linea con l’essenza della serie.