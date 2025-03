Farmaci anti obesità conto alla rovescia per la pillola dimagrante Dall’iniezione alla compressa cosa cambia per i pazienti

Leggi su Open.online

Controllare il proprio peso e riuscire a dimagrire con l’utilizzo di una solaforse si potrà sul serio. La corsa al metodo più efficace per combattere l’infiamma tra le aziende farmaceutiche leader del settore. Mancano solo poche settimane all’uscita dei risultati finali del lavoro di ricerca di Eli Lilly sulla semaglutide in pillole. L’azienda americana è attualmente la più grande casa farmaceutica del mondo per valore di mercato. L’ultima sfida raccolta è proprio quella di rendere ancora più facile la somministrazione diper dimagrire: finora avvenuta solo ed esclusivamente tramite iniezioni settimanali sull’addome, tra non molto potrebbe prevedere soltanto l’assunzione giornaliera di una comoda. L’attesa per i risultati nel frattempo si tiene viva con l’annuncio di poche ore fa da parte proprio di Eli Lilly: in un evento tenutosi vicinoCasa Bianca, il colosso americano ha informato di voler più che raddoppiare l’investimento in quattro nuovi impidi produzione statunitensi.