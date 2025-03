Sport.quotidiano.net - Faried mostruoso, Uglietti c’è!

Jaylen BARFORD (25 minuti, 2/4 da 2, 3/6 da 3, 2/2 t.l., 4 rimb., 1 rec., 5 assist, 15 punti) Sfoggia il capello ‘afro’ in stile Ben Wallace e lo festeggia con 9 punti nel primo quarto, quando la squadra fatica. Continua a segnare con regolarità, senza mai mollare un centimetro in difesa e dando anche una mano a Winston. Aggiunge una stoppata da applausi su Bibbins e 5 assist. Partita totale di ‘JB’. Voto 8. Cassius WINSTON (20 minuti, 0/1 da 2, 0/4 da 3, 3/4 t.l., 1 rimbalzo, 1 pp., 6 assist, 3 punti). Litiga con il canestro, ma ha il merito di non uscire mai dalla gara, mettendosi a disposizione dei propri compagni. Alla fine smazza 6 assist, mica pochi. Voto 6. Kwan CHEATHAM (22 minuti, 2/4 da 2, 2/5 da 3, 5 rimbalzi, 1 pp., 1 stoppata, 10 punti) Mister ‘morbidone’ si fa sentire su entrambi i lati del campo.