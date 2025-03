Ilrestodelcarlino.it - Fano, una sconfitta che pesa. Smartsystem fuori dai playoff

acicastello 30 COSEDIL ACICASTELLO: Basic 2, Rottman 12, Argenta, Volpe 3, Lucconi 25, Bartolucci 8, Saitta 2, Orto, Pierri, Lombardo, Manavinezhad 10, Bossi, Bartolini, Bernardis. All. Montagnani.ESSENCE HOTELS: Coscione 1, Rizzi 1, Merlo 11, Roberti 11, Raffa (L), Mandoloni, Klobucar 4, Magnanelli, Sorcinelli, Acuti, Compagnoni 1, Mengozzi 8, Tonkonoh 13. All. Mastrangelo. Parziali: 28-26, 25-23, 26-24. Arbitri: Marco Colucci e Antonio Gaetano. Note: Acicastello battute vincenti 3, battute errate 14, muri 8;battute vincenti 4, battute errate 6, muri 7. Semaforo rosso per laEssence Hotelsche escedal Pala Catania per 3 a 0, un passivo comunque tropponte per come è stato l’andamento del match. I virtussini hanno cominciato l’incontro in maniera contratta nel primo parziale (11-7), ma sono stati bravi a recuperare punto su punto grazie agli inserimenti di Klobucar e alle battute di Rizzi.