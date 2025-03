Ilrestodelcarlino.it - "Famiglie sempre più in difficoltà"

Davide Baronio si dice contrario alla manovra della Regione. "Ci mancavano gli aumenti delle tasse in Emilia-Romagna. La manovra della Regione arriva in un momento estremamente difficile per i cittadini, è aumentato tutto: sono aumentati i generi di prima necessità, è aumentato il latte, è aumentata la carne, sono aumentate le bollette di luce e gas che hanno raggiunto prezzi stellari e ora, come se non bastasse, ci arriverà un’altra stangata dalle tasse. Nessuno fa niente e mi chiedo il perché. Qui le, che prima riuscivano ad arrivare a stento a fine mese (e nonce la facevano) adesso, con tutti questi aumenti fuori dal controllo, faranno fatica ad arrivare al 20, o addirittura al 15, del mese".