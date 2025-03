Ilgiorno.it - Faccia a faccia con i ladri in casa: "Mi sono anche presa un pugno"

Il suo cane, e hanno cominciato a mettere a soqquadro l’appartamento, stanza per stanza, afferrando tutto quello che potesse avere un valore, dai gioielli ai ricordi di famiglia ai contanti. Furto choc in pieno giorno quello avvenuto mercoledì scorso in un appartamento del centro storico di Monza. Lo sfogo che arriva dalle parole della signora Nada L. è un. Un po’ come ilche lei stessa ha ricevuto da una delle due ladruncole che si è ritrovata inl’altro giorno. "Monza è una città sicura? No, non lo è. Perché ti può capitare di tornare dal lavoro alle 2 del pomeriggio, in un condominio di otto piani in pieno centro e trovare la porta aperta, pensare che dentro ci sia tua figlia che è tornata prima e vuole farti una sore invece entri e trovi due zingarelle che stavano facendo “il loro lavoro”.