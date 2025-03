Internews24.com - Fabregas a Dazn: «Sconfitta con la Roma? No, abbiamo vinto. Ecco perché»

di Redazioneha parlato adopoComo: le dichiarazioni del tecnico spagnolo nel post partitaCescha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo ladel Como con la. Di seguito le sue dichiarazioni del tecnico che è uscito sconfitto anche l’Inter.MENTALITA’ – «Io parlo sempre di vincere,dobbiamo avere una mentalità vincente, ma per me oggi. Nonpreso i tre punti, ma siamo cresciuti in mentalità esaputo soffrire nonostante l’inferiorità numerica. Cicreduto sempre, ho visto una squadra con personalità e coraggio fino alla fine».IN COSA POSSONO MIGLIORARE – «Ci sono sempre cose da migliorare, dobbiamo per esempio finalizzare meglio. Siamo una squadra che crea tanto e fa pochi gol. Dobbiamo anche prendere meno cartellini rossi, anche se non è sempre stata colpa nostra.