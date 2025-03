Ilrestodelcarlino.it - Fa arrestare il figlio di vent’anni: lui la picchiava e minacciava per avere i soldi per la droga

Rimini, 2 marzo 2025 – Faildi 20 anni che lae laperper la. È il gesto disperato di una professionista che vive e lavora a Rimini, dopo le ripetute aggressioni e minacce che ha subito negli ultimi mesi. Da qualche giorno il ragazzo è in carcere, ai ‘Casetti’, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Così ha disposto il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani che ha coordinato le indagini. L’arresto dopo aggressioni e minacce Adil ventenne sono stati i carabinieri, dopo l’ennesimo episodio violento che ha spinto la donna a denunciare il. Il 9 febbraio la donna è stata costretta a nascondersi nella cantina di casa e a chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine, dopo che il giovane l’aveva minacciata per questioni die l’aveva presa a schiaffi.