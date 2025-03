Formiche.net - F35 in India? Ecco perché il dossier è importante

Leggi su Formiche.net

Gli Stati Uniti stanno rafforzando la loro cooperazione militare con l’, consolidando un’alleanza strategica fondamentale per il contenimento dell’influenza cinese nell’Indo-Pacifico e per sganciare New Delhi dalla storica dipendenza dall’industria militare russa. La recente apertura alla condivisione del caccia di quinta generazione F-35, uno dei velivoli più avanzati al mondo, rappresenta un segnale chiaro di questa nuova fase nei rapporti tra Washington e Nuova Delhi.Nonostante le incertezze e i cambiamenti di rotta che caratterizzano la politica estera dell’amministrazione Trump, dall’intensificarsi delle tensioni commerciali con gli alleati all’allineamento con la Russia su alcune questioni internazionali, l’attenzione strategica verso l’Indo-Pacifico rimane costante. In questo quadro, l’si conferma un partner indispensabile per gli Stati Uniti.