"Evento partito bene, speriamo si ingrandisca"

Ferrara, la città che vive e respira il battito ritmico delle biciclette, ha appena dato il benvenuto a unche promette di diventare un simbolo della sua anima verde, dinamica e in movimento. Ieri è stata inaugurata la prima edizione di Ferrara Bike Expo che continua anche oggi alla Fiera e che celebra non solo il mondo della bicicletta, ma anche una filosofia di vita che unisce mobilità, sostenibilità e passione per il territorio. Un’iniziativa che, come una pedalata all’alba, apre nuovi orizzonti per la città e per chiunque creda che il futuro possa essere anche più lento. "Siamo ferraresi e pionieri di questo. E’ stata la passione per la bici che ci ha portato a sfruttare la nostra professionalità nel creare eventi a favore di questo sport – dice Dario Mezzogori, uno degli organizzatori – nelle due giornate ci sono circa 80 espositori coinvolgendo realtà del territorio ma anche la presenza di marchi importanti e di alcuni che arrivano anche dalla Spagna.