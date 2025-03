Velvetgossip.it - Eva Riccobono racconta la sua sfida personale: Mio marito minacciò di lasciarmi se rifacevo il seno

Eva, modella di fama internazionale, ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale F, in cui condivide riflessioni personali sulla bellezza, la maternità e la sua carriera nel mondo della moda. A 42 anni, lasi mostra sicura di sé, affermando di vedersi quasi meglio oggi rispetto a quando aveva vent’anni. La sua scelta di non ricorrere alla chirurgia estetica è chiara: “Niente chirurgia. Mi sembrerebbe di tradire il mio corpo”, dichiara con determinazione.il rapporto con ile la bellezza naturaleSoprannominata “Pianura Padana” per il suo décolleté non prosperoso, Eva rivela che una delle ragioni principali per cui ha scelto di rimanere naturale è legata al suo rapporto con ilMatteo Ceccarini, un noto deejay e produttore. “Miomi disse che mi avrebbe lasciato se avessi rifatto il”, confida la modella, sottolineando il profondo rispetto che nutre per la loro relazione.