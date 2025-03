Europei di Scherma Giovani 2025 oro e bronzo dall’Italia | la categoria Under 20 vince il Medagliere

Leggi su Ilfaroonline.it

Antalya, 2 marzo– Tre fratelli Reale più Bertini: è il quartetto d’oro della sciabola maschile italiana, campione d’Europa a squadre dellain un’altra splendida domenica per laazzurra a livellole, chiusa in bellezza daldel team di spada femminile. Due podi che sanciscono la vittoria dell’Italia (anche) nelper Nazioni20, bissando il successo già conquistato tra gli17, ai CampionatiCadetti econclusisi oggi ad Antalya, in Turchia. Manca solo il podio dei fiorettisti, piazzatisi al 5° posto, ma i titoli di coda della kermesse continentale sono inequivocabili e confermano la spedizione azzurrina potenza del Vecchio Continente, mettendone in luce non solo tanti talenti ma anche un grandissimo spirito di squadra.