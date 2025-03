Sport.quotidiano.net - Estra Pistoia sbanca Napoli, una vittoria da eroi

, 2 marzo 2025 – Unada. I mezzi termini non sono davvero adatti per descrivere l'impresa dell'che(70-74) e urla al mondo intero di essere viva. Al di là di tutto. Dopo un'altra settimana surreale, contraddistinta dall'iniezione di liquidità del consigliere americano David che ha consentito alla società di ottemperare agli obblighi federali, pagare stipendi e contributi, tesserare l'italiano mancante (Ceron) per evitare 50mila euro di multa e viaggiare verso la Campania, la squadra di Okorn, ridotta ai minimi termini vista l'uscita di Christon, quella prossima di Silins, la defezione di Kemp e la rinuncia a Maverick Rowan, butta il cuore oltre l'ostacolo e fa festa. Chi pensava che questa squadra fosse stata travolta dalle mille voci che si accartocciano sul futuro delBasket, si è sbagliato di grosso.