"Esposto anche su alcuni garage"

Luciana Cuoghi, del Comitato Cittadini Saragozza, denuncia l’irregolarità di ottoche sono stati aperti su via Saragozza. "Abbiamo fatto tutto il possibile, persino unalla Procura, per denunciare l’irregolarità di questi, che nel tempo sono stati ampliati e ora si aprono direttamente sulla strada, invadendo sia il marciapiede che la carreggiata. Vogliamo capire chi abbia autorizzato questi varchi, concessi in aperta violazione del regolamento comunale. Questa situazione è scandalosa e del tutto irregolare: chiediamo che vengano ripristinate le finestre che c’erano prima o, almeno, che sia fatta chiarezza su queste autorizzazioni, visto che al momento nessuno ci ha risposto".