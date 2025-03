Rompipallone.it - Esonero Conceicao, la dirigenza ha già scelto il sostituto: nome clamoroso

Leggi su Rompipallone.it

Milan in campo stasera a San Siro per il match contro la Lazio. Punti già decisivi per l’Europa, con l’allenatore che cerca di smorzare la tensione.I rossoneri scenderanno in campo questa sera a San Siro per la sfida alla Lazio di Baroni. Un match già decisivo per la corsa all’Europa del prossimo anno, nonostante le tante partite ancora da giocare. Questo perché il Milan, complici soprattutto gli ultimi risultati, è sprofondato in classifica e ora dista ben 8 punti dalla Juventus quarta. 9 se consideriamo il vantaggio dei bianconeri negli scontri diretti (0 a 0 a Milano e 2 a 0 Juve a Torino).Una non vittoria stasera porterebbe il distacco ad aumentare ancora e a quel punto la stagione sarebbe davvero compromessa. Specie dopo la brutta delusione europea contro il Feyenoord. Fortunatamente per il diavolo c’è almeno la Coppa Italia a regalare qualche gioia.