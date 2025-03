Lanazione.it - Escursionista colta da malore: intervengono i vigili del fuoco

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 2 marzo 2025 – Doveva essere una domenica di relax all’aria aperta, e invece si sono vissuti momenti di paura per una giovane, che a un certo punto si è sentita male. Era fine mattinata di oggi, domenica 2 marzo, quando al Comando deideldi La Spezia è arrivata una chiamata per una richiesta di soccorso a una. Idelsono stati allertati per raggiungere il posto dove una ragazza era statada undurante un'escursione. Il fatto è avvenuto lungo il sentiero Verde-Azzurro, quello che va da Vernazza verso Monterosso. Una volta giunti sul posto, la squadra deidelcon attrezzatura SAF (speleo alpino fluviale) e tre unità del Cai (Club alpino italiano) con un’infermiera, hanno valutavato le condizioni della ragazza per poterla portare in una zona più adeguata per potere eseguite le operazioni di soccorso.