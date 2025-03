Ilgiorno.it - Ermes, le giornate alla guida del bus: "Devo vivere a 30 chilometri da qui"

Leggi su Ilgiorno.it

Non è solo un problema di stipendi, ma anche di conciliazione dei turni di lavoro con le esigenze della vita familiare, quando si ha una figlia di 4 anni da portare a scuola.Murgia è uno degli autisti dei bus di linea che circolano per le strade di Milano. Da sei anni è dipendente di Atm, azienda alle prese con la carenza di personale e con il problema di dimissioni dovute anche al carovita milanese. Abita con la famiglia a Trezzo sull’Adda, e ogni giorno percorre 30per raggiungere il deposito e altri 30 per tornare a casa, senza contare imacinatidel mezzo. "Per chi viene assunto lo stipendio mensile base è di 1400 euro – spiega – e se uno deve trasferirsi da fuori Milano il problema principale è quello di trovare una casa a prezzi accessibili. La categoria degli autoferrotranvieri negli ultimi decenni è stata fortemente penalizzata sia economicamente che organizzativamente.