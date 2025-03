Puntomagazine.it - Ercolano: “zanzare” in giro e telecamere. Carabinieri impegnati in un servizio a largo raggio

: Ichiudono una piazza di spaccio. Arrestati 4 pusherQuesta notte adella compagnia di Torre del Greco insieme ai militari della locale Tenenza hanno effettuato unalnella cittadina a sud di Napoli. Durante le operazioni sono finite in manette 5 persone.Siamo a via Scivola Ascione e inotano un piccolo fabbricato in muratura con tetto in lamiera e un portone in ferro. La struttura è protetta da un sistema di videosorveglianza che monitora una parte della strada. Leosservano il vicolo pedonale mentre i pusher spacciano crack e cocaina.Le quattro persone all’interno si sentono protette grazie alla posizione strategica della piazza di spaccio e al pratico sistema di videosorveglianza installato in modo da prevenire eventuali controlli delle forze dell’ordine.