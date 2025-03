Era tuo padre… C’è posta per te tanto astio tra fratelli e cognate | nessun perdono

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Era tuo padre, ca.”. Questa frase, riassume il cuore dello scontro familiare che ha animato l’ultima puntata di C’èper Te. In studio urla e accuse reciproche tra: “Con lei non voglio avere nulla a che fare, è sempre stata una vipera da 12 anni che la conosco”, ha detto una contro l’altra. Una scena che ha scioccato sia Maria De Filippi e che pubblico.Raffaele ha scritto al programma per ricucire il rapporto con suo fratello Antonio, interrotto dalla morte del padre nel dicembre 2023, ma il conflitto ha radici più profonde, coinvolgendo anche le rispettive mogli, Cristina e Anna. Quando si trovano faccia a faccia, Raffaele si rivolge subito ad Antonio: “È un anno che non ci vediamo e non ci sentiamo. Mi dispiace, tra noi c’è sempre stato un grande affetto. Sei stato assente quando papà si è ammalato, anche quando mamma era malata.