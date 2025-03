It.insideover.com - Entro la fine del 2025 l’U.S. Army potrà schierare il suo primo missile ipersonico

L’U.S.schiererà la sua prima arma ipersonica a lungo raggioladell’anno fiscale(ovverosettembre), come ha confermato mercoledì un funzionario della Difesa USA in una dichiarazione a Defense News. Il programma in questione è il Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), sviluppato da un progetto in comune con l’U.S. Navy che prende il nome di Common Hypersonic Glide Body (C-HGB): un vettoreplanante capace di sviluppare una velocità superiore a Mach 5 e poter effettuare manovre in volo (cambi di direzione e di quota). Il C-HGB ha però subito ritardi: il piano dil’arma nell’esercito degli Stati Uniti ha richiesto quasi due anni in più del previsto e la marina, che lo ha nominato Conventional Prompt Strike (CPS), ancora non vede una data per il suoimbarco sebbene a dicembre del 2024 sia stato completato con successo un test di volo end-to-end dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida.