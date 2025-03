Quotidiano.net - "Entro il 2030 anche noi avremo il nucleare"

"Sono convinto chece la faremo ad avere ilin Italia". Lo ha assicurato il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento al Forum in Masseria a Saturnia. Il ministro ha aggiunto che la legge delega sulandrà alle Camere "penso settimana prossima, poi ci sarà un lungo dibattito perché ci sono già stati due mesi di audizioni alla Camera. Mi auguro che per l’autunno, fine anno, venga approvata. Da lì 12 mesi per avere i decreti legislativi. Noi – ha aggiunto Pichetto Fratin – dobbiamo essere pronti, dobbiamo fare come gli alpini che usano i muli in montagna perché mettono le zampe dietro nello stesso posto di quelle davanti e non cascano". Sempre a proposito di energia, il ministro ha auspicato "che non siano necessari ulteriori interventi" come il decreto Bollette.