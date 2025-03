Iltempo.it - Entra in casa del fidanzato e lo trova morto sul divano. Giallo a Fidene

Dopo il sabato serata passato insieme, un ragazzo di 31 anni, di nome Alberto Maria Donato, è statotonella sua abitazione a Roma nel quartiere di. La scoperta è stata fatta dalla fidanzata che aveva le chiavi di. Quando la ragazza ha aperto la porta lo hato disteso sulche non respirava più. La polizia, intervenuta sul posto insieme alla scientifica e al medico del 118 non hato segni di effrazione sulla porta e il medico legale non ha riscontrato segni di violenza. Indaga la polizia del distretto diSerpentara.