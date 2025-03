.com - Empoli raggiunto nel finale dal Genoa:1-1. Clamoroso autogol di Silvestri. Pagelle

Leggi su .com

Neldi partita, l'vede sfuggire una vittoria che sarebbe stata preziosissima per provare a uscire dalla zona pericolosa della classifica. Un'autorete diha pareggiato il gol segnato nel primo tempo da Grassi. Un punto non si butta, ma tre sarebbero stati utilissimi. Ora bisogna rimboccarsi le maniche, senza stare a gloriarsi troppo per la raggiunta semidi Coppa Italia. La classifica è brutta. Va abbellita in frettaL'articoloneldal:1-1.diproviene da Firenze Post.