Ilrestodelcarlino.it - Emelyanov, il talento parla russo

L’ultimo dei Pomeriggi Musicali al Mic di Faenza - oggi alle 15.30, in via Baccarini 19 -, vede il ritorno a Emilia Romagna Festival di un purodel pianoforte, Konstantin, rinomato pianista, appena trentenne, diventato una vera e propria scoperta al 16° Concorso Internazionale ?ajkovskij nel 2019, quando ha vinto il 3° premio e nello stesso anno ha ricevuto il titolo di “Artista di Radio Russia”, il Premio del Pubblico dai lettori della nota rivista Musical Life ed è diventato un artista Yamaha. Il programma si apre con due autori che si passano il testimone tra il periodo classico e quello romantico, ossia Haydn, con la Sonata in re maggiore dedicata alla sedicenne principessina Maria Ermenegilda Esterhàzy per il suo matrimonio, e Schubert, con I tre pezzi per pianoforte D.