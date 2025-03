Biccy.it - Emanuela Folliero, il figlio le vieta i reality: “Sfigati, canna del gas”

è una delle poche figure televisive, insieme a Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, ad aver sempre rifiutato qualsiasishow. Ha detto no a L’Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip, La Talpa, La Fattoria e a diversi altri programmi minori. Se in passato probabilmente non le interessavano, oggi a spingerla a declinare ogni proposta è soprattutto suo, Andrea Mellano, nato nel 2008. Per lui isarebbero infatti programmi popolati da “” e che presumibilmente sono “alladel gas”.“A quantiho detto di no? A tutti quelli che ci sono” – ha dichiaratoal Corriere della Sera – “Anche quest’anno. Sono sono nelle mie corde e poi penso subito all’effetto che fa a mio. Una volta ho chiesto cosa ne pensava mi ha detto: in mezzo a queglino, dai.