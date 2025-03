Ilnapolista.it - Elmas si riconferma e fa volare il Torino: secondo gol dal ritorno in Serie A – VIDEO

Leggi su Ilnapolista.it

conferma di aver dimenticato affatto come si gioca. Oggi altra partita di grande livello contro il Monza condita con un altro gol, ildal suoinA. È il macedone a sbloccare il match a Monza, Casadei completa l’opera e fa 2-0. Ilvola con i nuovi e torna a casa con i tre punti.Il, adesso, con le nuove armi a disposizione, sembra aver ingranato. È in una posizione di classifica tranquilla. Volendo potrebbero iniziare a programmare per la prossima stagione, sempre che Cairo, nel frattempo ancora presidente, si decida a fissare un obiettivo ambizioso.Per il Monza c’è poco da dire. LaB li attende e, tuttavia, di questo passo anche la B potrebbe essere solo una fermata di passaggio verso campionati più bassi. Nesta può fare poco, il materiale tecnico è quello che è.