Oasport.it - Elia Viviani torna in gara: definite le prossime corse con la nuova maglia. E l’ipotesi Milano-Sanremo…

si appresta a fare il proprio debutto con i nuovi colori della Lotto. Il 36enne veneto, ingaggiato dal team professional belga, dovrebbere intra sette giorni: sabato 8 marzo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà al via del Grand Prix Criquelion e il giorno successivo dovrebbe correre Grote prijs Jean-Pierre Monserè.Si tratta di un paio di gare di un giorno in Belgio, poi il 19 marzo dovrebbe essere al via della Nokere Koerse. Il Campione Olimpico di Rio 2016 nell’Omnium, in carriera capace di vincere cinque tappe al Giro d’Italia e una frazione al Tour de France, non avrebbe escluso la partecipazione alla-Sanremo, prima Classica Monumento prevista sabato 22 marzo.Se non dovesse prendere parte alla Classicissima di Primavera allora potrebbe disputare la Bredene Koksijde Classic del giorno prima.