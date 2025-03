Liberoquotidiano.it - Eleonora Giorgi, la scelta della famiglia in queste ore drammatiche

I giorni più duri e drammatici per, la celebre attrice italiana oggi 71enne, alle prese con una durissima battaglia contro un tumore al pancreas. Attualmente è ricoverata in una clinica romana in condizioni critiche. In una delle sue ultime interviste, ha espresso la speranza in "un miracolo", consapevolegravitàsua situazione. E ladell'attrice, inclusi i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, mantiene un rispettoso e totale riserbo riguardo alla malattia, evitando dichiarazioni. Andrea, in particolare, ha lasciato intendere che la madre potrebbe non avere molto tempo a disposizione, a meno di un intervento miracoloso. D'altronde, la stessain una recente intervista al CorriereSera aveva drammaticamente confermato in prima persona come le restasse poco da vivere.