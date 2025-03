Quotidiano.net - Egitto sollecita l'UE a garantire il cessate il fuoco a Gaza

Leggi su Quotidiano.net

Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty hato la "piena attuazione" dell'accordo diildi, invitando l'Unione Europea a fare pressione su Israele affinché lo rispetti. "Non c'è alternativa alla fedele e piena attuazione da parte di tutte le parti di quanto firmato lo scorso gennaio", ha affermato Abdelatty in una conferenza stampa al Cairo, esortando l'Ue a esercitare "la massima pressione sulle parti, in particolare sulla parte israeliana, per quanto riguarda l'impegno all'accordo diil". (ANSA-AFP).