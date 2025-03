Lapresse.it - Ecuador, piogge e inondazioni nel Sud del Paese: 2 morti

Due persone, tra cui un bambino, sono morte e tre sono rimaste ferite dopo che le fortihanno provocatoe lo straripamento di un fiume nel sud dell’. Lo dichiarano le autoritàiane. A Pinas, a 400 chilometri da Quito, lehanno colpito tre quartieri. Un bambino di circa otto anni è morto nel crollo di un edificio e tre sono rimasti feriti, ha dichiarato la Segreteria per la gestione dei rischi all’Associated Press. In seguito, hanno confermato che anche un adulto è morto. Secondo un rapporto, 10 case sono state distrutte, colpendo 40 persone, mentre 60 abitazioni sono state allagate. Circa 400 persone sono state evacuate in rifugi, mentre il fiume San Roque straripava, allagando le strade. Il presidenteiano Daniel Noboa ha inviato squadre di soccorso per aiutare.