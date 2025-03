Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono tutti gli ex importanti e famosi di Dalila Di Lazzaro, da Jack Nicholson a Richard Gere e Alain Delon

Nella vita diDicistati tanti ex fidanzati che hanno contribuito a rendere sicuramente poco monotona l’esistenza della celebre attrice friulana. Da, passando per il flirt con, la bellezza diDinon è passata inosservata a tantissimi uomini del mondo dello spettacolo, tra gli amori dell’artista è impossibile non citare anche la storia con Giovanni Terzi, oggi marito di Simona Ventura, ma è la storia con: “l’ho conosciuto quando non era famoso. Era bello come il sole e lavorava in teatro. Con Zeffirelli andavamo a cena tutte le sere con lui e l’ho conosciuto in quel momento, era innamorato di un’attrice che faceva teatro con lui ed era dolcissimo” ha raccontato a Oggi è un altro giorno l’attrice.