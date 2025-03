Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza: per Osimana, Portuali e Fabriano Cerreto gare ostiche

Tutte e tre in trasferta le nostre. A partire da quella deldi scena con una Maceratese, seconda in classifica, alla ricerca di una vittoria che manca da due giornate. Ilinvece ha raccolto il massimo nelle ultime due uscite. A guidare la vetta c’è quel Montecchio che domenica al Diana si è salvato grazie a un rigore dubbio e per giunta negli ultimi secondi mandando su tutte le furie un’che in settimana ha pubblicato anche un dossier sui presunti errori arbitrali. I giallorossi oggi sono a Monte Urano con la voglia di riprendersi i tre punti anche se i locali hanno fame di punti salvezza, terz’ultimi assieme ai. Quest’ultimi sono reduci da un periodo negativo e il calendario sembra non aiutare visto che sono attesi a Chiesanuova., oggi (ore 15): Alma Juventus Fano-Montefano (ore 14:30), Monturano-(ore 14:30), Atletico Mariner-Matelica, Chiesanuova-Ancona, K Sport Montecchio Gallo-Sangiustese, Maceratese-, Montegranaro-Urbino, Urbania-Tolentino.