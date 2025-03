Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Mengani: "Matelica, ora i punti pesano tanto»

Leggi su Sport.quotidiano.net

impegnato oggi sul campo dell’Atletico Mariner. È una trasferta importante in chiave salvezza. Biancorossi, quindi, a caccia di un risultato positivo per dare continuità alla corsa di allontanamento dai play out. "Come ci dice l’allenatore – spiega il giocatore Edoardo– siamo arrivati alla fase cruciale della stagione, dove itantissimo e tutti lottano per obiettivi importanti. Noi dobbiamo fare il nostro percorso senza guardare le altre squadre e non dobbiamo aver paura di nessuno siamo in fiducia e abbiamo mezzi e consapevolezza per fare bene". La formazione matelicese non ha giocato la sfida di domenica scorsa contro Fano: uno stop forzato che ha permesso al gruppo di recuperare energie. "In realtà, non abbiamo fatto pausa – spiega– in quanto siamo rimasti concentrati e focalizzati sulla partita.