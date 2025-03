.com - Eccellenza / K Sport Montecchio e Maceratese di nuovo insieme al comando

La ‘rata’ batte all’Helvia Recina il Fabriano Cerreto mentre l’undici di mister Magi è stoppato sullo 0-0 in casa dalla Sangiustese. Viaggio a ‘vuoto’ del Montefano a Fermignano: l’Alma, per la seconda domenica consecutiva, non si presenta. Osimana dentro i play off, Alessandroni sempre più bomberVALLESINA, 2 marzo 2025 – In testa alla classifica si ricompone la coppia K.La ‘rata’ batte all’Helvia Recina il Fabriano Cerreto mentre l’undici di mister Magi è stoppato sullo 0-0 in casa dalla Sangiustese.Viaggio a ‘vuoto’ del Montefano a Fermignano: l’Alma, per la seconda domenica consecutiva, non si presenta. Se confermerà questa posizione domenica prossima al Della Vittoria di Tolentino sarà radiata. URBANIA – TOLENTINO 2-2URBANIA: Nannetti, Scarcella (Lani), Antoniucci, Dal Compare, Cannoni (Monachesi), Paoli, Franca, Carnesecchi, Rivi (Diene), Sarli, Nunez.